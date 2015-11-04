美俄战机测试安全协议 空中近距离遭遇

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/莫斯科11月3日 （记者 Phil Stewart/Polina Devitt） - 美俄周二按计划测试旨在避免两国空军在叙利亚上空发生意外冲突的新安全协议，各派出一架战机在叙利亚上空近距离遭遇，彼此距离不足5英里（8公里）。

美国严厉抨击俄罗斯一个多月来在叙利亚实施的空袭，排除了与俄罗斯军事合作的可能性。

但美俄双方上月达成安全协议，包括在空中近距离遭遇时如何与对方沟通。

五角大楼称，周二的测试持续了约三分钟，地点为叙利亚中南部的上空。

一名要求匿名的美国军方官员称，双方战机接近时距离不足5英里。

俄罗斯称这是一次联合军事演习。但五角大楼则表示，将此称为“演习”是不正确的，这只是一次测试。

“这次测试是谨慎的措施，目的只为确保万一联军飞机在叙利亚行动中遭遇俄罗斯飞机时，协议里通讯模式中的某一个能发挥作用。”五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）说。

俄罗斯军方总参谋部的卡尔塔波洛夫（Andrei Kartapolov）在声明中称，俄罗斯和联军飞机在特别区域练习近距离遭遇，机组人员用英语和俄语进行了沟通。(完)