俄官员谈美国对俄新制裁 称美方应停止“地缘政治游戏”

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透莫斯科11月25日 - 俄新社报导称，俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）周三称，俄罗斯不理解美国因叙利亚问题对俄罗斯实施的新制裁，美方应当停止玩“地缘政治游戏”了。
“显然，这是（美俄）关系中新的复杂时刻。”里亚布科夫称。
美国财政部周三称，对包括俄罗斯一家银行在内的10个目标实施制裁，理由是他们支持叙利亚总统阿萨德。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。