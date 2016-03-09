美国官员称“伊斯兰国”战争部长可能已在空袭中丧生

路透华盛顿3月8日（记者 Phil Stewart/Warren Strobel） - 多名美国官员周二称，“伊斯兰国”红胡子指挥官、该组织事实上的战争部长西沙尼（Abu Omar al-Shishani），可能已在美国为首联军上周五在叙利亚实施的空袭中丧生。

西沙尼是美国悬赏名单中的重点目标之一，悬赏金额高达500万美元。

西沙尼1986年出生于格鲁吉亚，是“伊斯兰国”领袖巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的重要军事顾问。据追随者称，巴格达迪对西沙尼十分信赖。

西沙尼可能已在3月4日联军在沙达迪附近实施的一次空袭中丧生。不过看来美国目前仍不愿宣布西沙尼死讯。

两名美国官员对此次空袭结果表示乐观，但也承认还无法断定西沙尼死亡，称目前还在对此次行动的结果进行核实。另有一名官员只是透露，西沙尼是这次空袭的目标。

除前述三名官员外，还有一名官员匿名告诉路透，这次空袭目标是据信西沙尼乘坐的车辆，但这名官员拒绝提供更多细节。

若西沙尼的死讯得到证实，则此次空袭将是去年5月以来最成功的打击“伊斯兰国”领导层的行动之一。去年5月，美国特种部队击毙“伊斯兰国”高层人物阿布沙耶夫（Abu Sayyaf），他负责该组织石油、天然气和财务运营。

去年11月，“伊斯兰国”在利比亚的高级头目纳比尔（Abu Nabil）在美国一次空袭中丧生。（完）