美国官员称“伊斯兰国”战争部长可能已在空袭中丧生

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透华盛顿3月8日（记者 Phil Stewart/Warren Strobel） - 多名美国官员周二称，“伊斯兰国”红胡子指挥官、该组织事实上的战争部长西沙尼（Abu Omar al-Shishani），可能已在美国为首联军上周五在叙利亚实施的空袭中丧生。
西沙尼是美国悬赏名单中的重点目标之一，悬赏金额高达500万美元。
西沙尼1986年出生于格鲁吉亚，是“伊斯兰国”领袖巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的重要军事顾问。据追随者称，巴格达迪对西沙尼十分信赖。
西沙尼可能已在3月4日联军在沙达迪附近实施的一次空袭中丧生。不过看来美国目前仍不愿宣布西沙尼死讯。
两名美国官员对此次空袭结果表示乐观，但也承认还无法断定西沙尼死亡，称目前还在对此次行动的结果进行核实。另有一名官员只是透露，西沙尼是这次空袭的目标。
除前述三名官员外，还有一名官员匿名告诉路透，这次空袭目标是据信西沙尼乘坐的车辆，但这名官员拒绝提供更多细节。
若西沙尼的死讯得到证实，则此次空袭将是去年5月以来最成功的打击“伊斯兰国”领导层的行动之一。去年5月，美国特种部队击毙“伊斯兰国”高层人物阿布沙耶夫（Abu Sayyaf），他负责该组织石油、天然气和财务运营。
去年11月，“伊斯兰国”在利比亚的高级头目纳比尔（Abu Nabil）在美国一次空袭中丧生。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。