美国官员称“伊斯兰国”战争部长可能已在空袭中丧生

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月9日（记者 Phil Stewart/Warren Strobel） - 多名美国官员周二称，“伊斯兰国”红胡子指挥官、该组织事实上的战争部长西沙尼（Abu Omar al-Shishani），可能已在美国为首联军上周五在叙利亚实施的空袭中丧生。
西沙尼是美国悬赏名单中的重点目标之一，悬赏金额高达500万美元。
西沙尼1986年出生于格鲁吉亚，是“伊斯兰国”领袖巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的重要军事顾问。据追随者称，巴格达迪对西沙尼十分信赖。
西沙尼可能已在3月4日联军在沙达迪附近实施的一次空袭中丧生。不过看来美国目前仍不愿宣布西沙尼死讯。
两名美国官员对此次空袭结果表示乐观，但也承认还无法断定西沙尼死亡，称目前还在对此次行动的结果进行核实。另有一名官员只是透露，西沙尼是这次空袭的目标。
除前述三名官员外，还有一名官员匿名告诉路透，这次空袭目标是据信西沙尼乘坐的车辆，但这名官员拒绝提供更多细节。
若西沙尼的死讯得到证实，则此次空袭将是去年5月以来最成功的打击“伊斯兰国”领导层的行动之一。去年5月，美国特种部队击毙“伊斯兰国”高层人物阿布沙耶夫（Abu Sayyaf），他负责该组织石油、天然气和财务运营。
去年11月，“伊斯兰国”在利比亚的高级头目纳比尔（Abu Nabil）在美国一次空袭中丧生。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算