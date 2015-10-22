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时事要闻 | 2015年 10月 22日 星期四 10:43 BJT

俄罗斯称将继续向叙利亚政府提供军事支持--俄媒

路透莫斯科10月21日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯国防部长绍伊古的话称，俄罗斯将继续向叙利亚政府提供军事支持，以支持后者打击“伊斯兰国”武装。

“在我们的空中支持下，叙利亚政府军已从防御转为进攻，解放了被‘伊斯兰国’控制的部分领土。”绍伊古称。

“我们计划继续向叙利亚合法政权提供帮助，为解决冲突创造前提条件。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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