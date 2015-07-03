“伊斯兰国”一头目在美国为首联盟空袭中身亡

路透华盛顿7月2日 - 美国军方周四称，“伊斯兰国”一名头目在联盟的一次空袭中身亡，此人帮助该组织筹款、采购军火并运送战斗人员。

五角大楼称，“伊斯兰国”的一名头目Tariq bin Tahar al-'Awni al-Harzi在6月16日的空袭中身亡，此人是与2012年美国班加西领事馆遭袭事件有关的一名战斗人员的兄弟。

“此人的死亡将影响‘伊斯兰国’将外国战斗人员并入叙利亚和伊拉克的能力，也将影响其在伊拉克及叙利亚边境调动人员及设备的能力，”五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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