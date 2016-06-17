美高官称俄罗斯在叙空袭美国支持的反对派

特朗普警告德国宝马 在墨西哥造车输美将课征35%边境税
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透华盛顿6月16日 - 美国一高级国防官员称，俄罗斯周四在叙利亚南部空袭与“伊斯兰国”作战的叙利亚反对派，其中包括美国支持的力量，并称华府将向俄罗斯提出此事。
该匿名官员强烈批评俄罗斯在al-Tanf附近的空袭，称该地区当时没有俄罗斯或叙利亚的地面力量--这实际上排除了空袭是出于自卫的说法。
“俄罗斯最近的行动引发对俄罗斯意图的严重关切。”该官员说道。
“我们将要求俄罗斯对其为何实施该空袭行动作出解释，并确保此事不再发生。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透伦敦1月15日 - 英国首相办公室周日称，特雷莎·梅下周将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。