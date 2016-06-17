美高官称俄罗斯在叙空袭美国支持的反对派

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月16日 - 美国一高级国防官员称，俄罗斯周四在叙利亚南部空袭与“伊斯兰国”作战的叙利亚反对派，其中包括美国支持的力量，并称华府将向俄罗斯提出此事。

该匿名官员强烈批评俄罗斯在al-Tanf附近的空袭，称该地区当时没有俄罗斯或叙利亚的地面力量--这实际上排除了空袭是出于自卫的说法。

“俄罗斯最近的行动引发对俄罗斯意图的严重关切。”该官员说道。

“我们将要求俄罗斯对其为何实施该空袭行动作出解释，并确保此事不再发生。”（完）