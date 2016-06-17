美高官称俄罗斯在叙空袭美国支持的反对派

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月16日 - 美国一高级国防官员称，俄罗斯周四在叙利亚南部空袭与“伊斯兰国”作战的叙利亚反对派，其中包括美国支持的力量，并称华府将向俄罗斯提出此事。
该匿名官员强烈批评俄罗斯在al-Tanf附近的空袭，称该地区当时没有俄罗斯或叙利亚的地面力量--这实际上排除了空袭是出于自卫的说法。
“俄罗斯最近的行动引发对俄罗斯意图的严重关切。”该官员说道。
“我们将要求俄罗斯对其为何实施该空袭行动作出解释，并确保此事不再发生。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
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路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑