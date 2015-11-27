俄战机轰炸叙土边境城镇--当地居民

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透安曼11月26日 - 叙利亚伊德利卜省城镇Saraqeb的居民周四称，俄罗斯战机对这座城镇实施了轰炸，Saraqeb在叙利亚与土耳其边境，被叙利亚反抗武装占领。周三俄罗斯战机还袭击了叙土边境关卡附近的一处卡车停车点。
Saraqeb的一位居民称，俄罗斯战机击中了当地一个汽车市场，那里有数以百计的汽车等待出售。
另一位当地居民当时就在附近，目睹空袭情形。这位目击者称，有几名伤者被送往医院，许多待售车辆的司机开着车仓皇离开。
当地居民及反抗武装称，由于飞机飞行高度以及实施空袭的飞机数量等因素，很容易辨认出飞机身份。
Saraqeb汽车市场是伊德利卜省最大的汽车市场，Saraqeb是该省的主要商业中心。
反抗武装控制的Bab al-Salam边境关卡负责人称，周三有战机空袭一个卡车停车点，卡车在此等待过境，据信实施袭击的是俄罗斯战机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。