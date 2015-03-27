叙总统阿萨德称对同美国对话持开放态度

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透华盛顿3月26日 - 叙利亚总统阿萨德接受CBS《60分钟》节目采访时称，他对同美国对话持开放态度，但不能在该国“主权问题上施压”。采访内容是在周四播出的。
被问及美国国务卿克里近期有关美方将不得不与阿萨德谈判以结束叙利亚冲突的言论时，阿萨德称：“原则上，在叙利亚我们可以说每次对话都是积极的事情，在相互尊重的基础上，我们对同包括美方在内的任何人就任何事情举行任何对话都会持开放态度。”
阿萨德称，叙利亚与美国之间一直没有直接沟通。他还称，“正如我所言，任何对话都是积极的，当然，原则上是不能在叙利亚主权问题上施压。”
美国官员在克里发表相关言论后表示，美国仍希望通过协商达成解决叙利亚内战问题的政治方案，但不能将阿萨德包括在内。
美国国务院在克里发表相关言论后称，克里具体指的并非阿萨德，美方绝不会与阿萨德谈判。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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