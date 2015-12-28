联合国特使计划1月25日召集叙利亚和谈

路透联合国12月26日（记者 Michelle Nichols） - 联合国周六称，计划召集叙利亚冲突各方于1月25日在日内瓦举行和谈，旨在结束已持续近五年的叙利亚内战。

联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）的发言人在声明中称，德米斯图拉计划召集来自叙利亚政府、叙利亚反对派以及其他方面的代表举行会谈。

“他希望叙利亚冲突各方在这一过程中通力合作。不能让战事发展干扰这一进程。”声明称。此前一天，叙利亚反对派领袖Zahran Alloush在大马士革郊区的一次空袭中丧生。

联合国安理会12月18日一致通过决议，确定了推动叙利亚和平进程的主要计划。决议要求联合国召集关于叙利亚问题的和谈，目标时间框架为1月初开始和谈。

叙利亚外长穆阿利姆近日访问中国期间表示，叙利亚政府愿意参加在日内瓦的和谈，希望和谈能帮助叙利亚组建全国统一政府。（完）