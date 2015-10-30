伊朗将首次参加叙利亚和谈 美国坚决要求阿萨德必须下台

路透维也纳10月29日 （记者 Matt Spetalnick/Francois Murphy） - 美国周四坚称，叙利亚总统阿萨德必须下台。周五维也纳将举行有关叙利亚冲突的国际会谈，阿萨德的主要盟友伊朗将首次参加会谈。

在叙利亚四年的战争期间，伊朗始终未能参加有关叙利亚问题的一系列国际和谈。这些会谈均归失败。

但在俄罗斯开始在叙利亚实施空袭四周后，美国、欧洲各国和沙特等要求阿萨德下台的国家均同意让伊朗参加会谈。

“那些试图解决叙利亚危机的国家得出的结论是，没有伊朗参与，就无法达成一个合理的危机解决方案，”伊朗外长扎里夫周四抵达维也纳时表示。

扎里夫周四在维也纳与美国国务卿克里举行会晤，探讨7月达成的伊核协议等其他事宜。克里还会见了俄罗斯、沙特和土耳其的外长。

美国国务院顾问汤姆·香农（Tom Shannon）在华盛顿称，克里将通过会谈了解伊朗和莫斯科是否愿意接受叙利亚更换领导层，并试探他们对打击“伊斯兰国”组织的承诺。

香农称，克里将评估伊朗和俄罗斯在与国际社会广泛合作，说服阿萨德在政治过渡过程中下台上已准备得如何。（完）