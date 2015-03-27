叙总统阿萨德称对同美国对话持开放态度

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月26日 - 叙利亚总统阿萨德接受CBS《60分钟》节目采访时称，他对同美国对话持开放态度，但不能在该国“主权问题上施压”。采访内容是在周四播出的。
被问及美国国务卿克里近期有关美方将不得不与阿萨德谈判以结束叙利亚冲突的言论时，阿萨德称：“原则上，在叙利亚我们可以说每次对话都是积极的事情，在相互尊重的基础上，我们对同包括美方在内的任何人就任何事情举行任何对话都会持开放态度。”
阿萨德称，叙利亚与美国之间一直没有直接沟通。他还称，“正如我所言，任何对话都是积极的，当然，原则上是不能在叙利亚主权问题上施压。”
美国官员在克里发表相关言论后表示，美国仍希望通过协商达成解决叙利亚内战问题的政治方案，但不能将阿萨德包括在内。
美国国务院在克里发表相关言论后称，克里具体指的并非阿萨德，美方绝不会与阿萨德谈判。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-