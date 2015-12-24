阿萨德的顾问称叙政府愿意参加联合国牵头的和谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特12月23日 - 叙利亚总统阿萨德的顾问夏班（Bouthaina Shaaban）周三称，叙利亚当局愿意参加联合国牵头的和谈，这一方面得益于俄罗斯的支持，另一方面也因为西方国家强硬的反阿萨德立场有所松动。

她还表示，阿萨德政府赞同联合国安理会上周通过的有关叙利亚和平路线图的决议。

“我们接受这些决议内容，”她对黎巴嫩al Mayadeen电视台称。这是叙利亚官方首次对此发表评论。

安理会此项决议确定推动政治解决叙利亚问题的计划，包括呼吁停火、叙利亚政府和反对派对话以及成立过渡政府、举行大选。

夏班表示，叙利亚当局感到西方国家对阿萨德的立场有所松动，因“伊斯兰国”袭击活动已蔓延至西方国家，譬如11月13日发生在巴黎的恐袭活动。

夏班说：“俄罗斯对叙利亚危机的干预非常重要。”

俄罗斯和伊朗是阿萨德的重要盟友，沙特、其他海湾阿拉伯国家以及西方国家则支持叙利亚反对派。

本月稍早，叙利亚反对派组织在沙特的支持下，决定成立由反对派代表组成的统一机构，以协调和谈，总部设在利雅得。

夏班对该机构表示不屑，称该机构在一个“没有议会也没有选举的国家”帮助下，号称想要在叙利亚创建民主，西方国家却支持该机构，这是“丢脸的”行为。(完)