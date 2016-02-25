土耳其总统称美俄提出的叙停火计划对阿萨德有利

路透伊斯坦布尔/安卡拉2月24日（记者 Humeyra Pamuk/Tulay Karadeniz） - 土耳其总统埃尔多安周三表示，他担心美俄提出的叙利亚停火计划只是对叙利亚总统阿萨德更有利一些，并指责西方国家、俄罗斯及伊朗只寻求推动实现他们的自身利益。

美国和俄罗斯宣布叙利亚停火计划于周六开始生效，停火计划不包括叙利亚政府军及俄罗斯打击“伊斯兰国”及努斯拉阵线等行动。沙特和土耳其支持的叙利亚反对派力量对该计划持怀疑态度。

“不幸的是，西方、美国、俄罗斯、伊朗、欧盟及联合国没有出于对人道的尊重而努力挺起胸膛。”埃尔多安在电视直播的讲话中称。

“相反，出于对自身利益的盘算，这些国家都直接或间接地允许了这个政权及其支持者对近50万无辜者的杀戮。”他说道。

土耳其对国际社会对叙利亚内战的应对方式越来越感到不满。

叙利亚反对派力量担心，俄罗斯会以停火计划不包括打击“伊斯兰国”等圣战组织的行动为借口，对他们进行轰炸。埃尔多安称，停火计划还应把打击库尔德YPG民兵组织的行动剔除在外。土耳其将库尔德YPG民兵组织视为恐怖组织。

“如果由俄罗斯、阿萨德政府和像YPG这样的组织来确认谁来自该地区哪个反对派力量，那将是很严重的情况。”埃尔多安称。（完）