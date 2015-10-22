土耳其外长：但愿阿萨德留在俄罗斯别回国了

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉10月21日 - 土耳其外长恰武什奥卢（Ahmet Davutoglu）周三称，叙利亚需实现过渡、确保叙总统阿萨德下台，他表示希望阿萨德留在俄罗斯不要回国，让叙利亚人民得到安宁。
恰武什奥卢在回答记者提问时作出了此番表态。之前有土耳其政府高官称，土耳其乐见叙利亚实现政治过渡，期间阿萨德保留象征性权力六个月，然后下台。
阿萨德周二晚飞往莫斯科，亲自对普京给予的军事支持致谢，这是自2011年叙利亚内战爆发以来阿萨德首次出访。
“我们认为叙利亚政府已无合法性，我们对此的观点没有改变……叙利亚必须实现过渡以确保阿萨德下台。”恰武什奥卢表示。他称土耳其只会支持叙利亚人民接受的过渡安排。
当被问及阿萨德访俄之行时，恰武什奥卢回答道：“俄罗斯出手干预，公开表明了支持（阿萨德）。”
“我能说什么呢。如果他在莫斯科逗留的时间长一些，叙利亚人民就能过得自在些；但愿他永远留在那里，那么真正的过渡就可以开始了。”
土耳其向来对阿萨德持强烈批评立场，认为阿萨德不下台，叙利亚就无法实现长久和平。
俄罗斯方面直到周三上午才公布了阿萨德访俄、与普京会面的消息，但未说明阿萨德是还在莫斯科、抑或已回国。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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