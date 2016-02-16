叙利亚反对力量占据地区遭导弹袭击 土耳其指责系俄罗斯所为

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅/贝鲁特2月15日（记者 Ercan Gurses/Suleiman Al-Khalidi） - 叙利亚北部地区周一遭导弹袭击，导致数十名平民丧生，土耳其就此指责俄罗斯实施“明显的战争罪行”，并警告称若当地的库尔德民兵组织试图攻占土耳其边境附近的小镇，则会面临“最严厉的回应”。
叙利亚政府军在俄罗斯轰炸及伊朗支持的什叶派民兵组织的支持下发动攻势，已经逼近土耳其边境25公里范围内。库尔德人民保护联盟（YPG）则乘机从叙利亚反对力量手中抢夺地盘，以扩大其在边境地区的势力范围。
据联合国称，叙利亚反对力量占据地区至少有五家医疗机构和两所学校在周一遭导弹袭击，近50名平民丧生。联合国称，这是公然违反国际法的行为。
一名医务人员及两名当地居民称，土叙边境附近的最后一个反对力量据点Azaz镇的一所儿童医院和一所供难民避难的学校遭导弹袭击，至少14人丧生。伊德利卜省Marat Numan镇的一所医院也遭到导弹袭击。
土耳其总理达武特奥卢称，俄罗斯导弹袭击了这些建筑，包括儿童在内的许多平民丧生。土耳其外交部指责俄罗斯实施了“明显的战争罪行”。
俄罗斯卫生部长斯科沃特索娃（Veronika Skvortsova）称，俄罗斯的空袭以“伊斯兰国”的基础设施为目标，没有理由相信俄罗斯飞机轰炸伊德利卜的平民。
“我们相信这肯定不是我们的防卫力量所为，这与我们的意识形态背道而驰。”斯科沃特索娃在日内瓦称。叙利亚驻俄罗斯大使称，这是美国战机所为。
白宫国家安全顾问赖斯（Susan Rice）周一用“最强烈的措辞”谴责发生在叙利亚北部地区的轰炸事件，并称这违背了主要大国上周在慕尼黑作出的减少敌对行为的承诺。（完）
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
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