全世界聚焦“伊斯兰国” 叙利亚民众感觉遭抛弃--联合国

路透联合国3月23日 （记者 Michelle Nichols） - 联合国秘书长潘基文周一称，叙利亚民众“渐觉被世界抛弃”。全世界的目光皆聚焦于“伊斯兰国”武装分子，但暴力冲突和政府官僚阻碍对叙利亚1,200万民众的援助，这一点却无人理会。

潘基文在向联合国安理会提交的第13份叙利亚月度报告中称，叙利亚四年内战期间问责缺失，亦导致对战争罪、反人类罪和其它践踏人权的指控上升。

“鉴于全世界的目光皆聚焦于伊斯兰国和努斯拉阵线（基地组织分支）等恐怖组织对地区和国际和平与安全造成的威胁，我们必须继续专注于如何最好地帮助和支持叙利亚民众，”潘基文在报告中表示。路透见到了该报告。

潘基文称，2011年以来叙利亚有逾22万人身亡、约4百万人逃离该国、760万人流离失所。

潘基文表示，救援物资的运送变得更加困难，原因是“暴力和不安全、冲突阵线转移以及冲突各方的蓄意干扰……加上行政程序妨碍救援物资运送有效进行。”

尽管数百万叙利亚人得到了援助，但潘基文称，对于在偏远地区的约480万叙利亚人，尤其是深陷围困区的21.2万人来说，情形“非常严峻”；医院和学校遭到攻击，国际救援资金无法满足需求。

联合国2015年计划筹集约84亿美元资金以满足叙利亚冲突的人道主义救援需求，但2014年联合国只筹集到了所需资金的一半。潘基文称，3月31日在科威特举行的认捐会议至关重要。

他表示，截止2月末的过去三个月，联合国从土耳其和约旦进行的跨境救援食品送达约77.1万人手中，受援人数是此前三个月的4倍。

然而，冲突各方对人道主义救援行动施加限制，加上局势不安，令医药用品和设备“仍然难以运送”。

潘基文称，叙利亚政府无视许多救援物资运送的要求，护送车队的医疗器械设备也会被叙利亚安全部队拿走。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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