联合国称拟在1月底前举行涉叙和谈

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透日内瓦12月22日 - 联合国日内瓦办事处总干事穆勒（Michael Moller）称，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）计划在大约一个月内在日内瓦举行和谈。
联合国安理会上周五一致通过叙利亚和平进程国际路线图决议，主要大国在此事上罕见地展示了团结。
“（德米斯图拉）打算在明年1月底前举行（和谈）。”穆勒在新闻发布会上说，并称相关计划在1月上旬有望变得更清晰。
“正如大家所知，德米斯图拉先生这些日子基本上都在飞机上。事情如何规划以及不同方面的看法每天都不断发生变化，因此很难让大家知道事情会如何进展。”
联合国已表示，和谈的目的是在叙利亚建立“可信、包容、非宗派的治理”，并起草叙利亚新宪法。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。