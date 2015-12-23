联合国称拟在1月底前举行涉叙和谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦12月22日 - 联合国日内瓦办事处总干事穆勒（Michael Moller）称，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）计划在大约一个月内在日内瓦举行和谈。

联合国安理会上周五一致通过叙利亚和平进程国际路线图决议，主要大国在此事上罕见地展示了团结。

“（德米斯图拉）打算在明年1月底前举行（和谈）。”穆勒在新闻发布会上说，并称相关计划在1月上旬有望变得更清晰。

“正如大家所知，德米斯图拉先生这些日子基本上都在飞机上。事情如何规划以及不同方面的看法每天都不断发生变化，因此很难让大家知道事情会如何进展。”

联合国已表示，和谈的目的是在叙利亚建立“可信、包容、非宗派的治理”，并起草叙利亚新宪法。(完)