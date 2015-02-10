阿萨德称自第三方获悉美国空袭“伊斯兰国”信息

路透贝鲁特2月10日 - 叙利亚总统阿萨德称，伊拉克等第三方向叙政府传递关于美国率领打击叙利亚境内“伊斯兰国”武装的消息。

阿萨德周二接受BBC采访时表示，与美国并无直接合作。美国去年9月起对叙利亚境内的“伊斯兰国”武装进行轰炸。

当被问及与美国是否有间接合作时，阿萨德回复道：“这确实是有的，是通过第三方，不止一方，有伊拉克和其他国家，他们有时候会传递些信息，笼统的信息，不是战术性的信息。”

阿萨德称，在美国开始对“伊斯兰国”的袭击行动前，叙利亚政府就已获悉，但不了解细节。

当被问及是否通过第三方与美国进行对话时，阿萨德说：“没有对话。就是些信息。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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