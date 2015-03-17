美国官员称叙利亚和谈没有阿萨德的位置

路透华盛顿3月16日 （记者 Matt Spetalnick） - 美国周一坚称，绝不会与叙利亚总统阿萨德直接谈判，并对通过第三方谈判解决叙利亚问题的近期前景表示怀疑。

美国国务卿克里周日在接受哥伦比亚广播公司电视采访时似乎暗示，在寻求以外交途径解决叙利亚冲突的谈判中阿萨德可以参加。克里的这一言论迅速招致欧洲和阿拉伯盟友的批评。

为了平息外交风暴，美国国务院和白宫官员试图澄清克里的言论，并表明美国对阿萨德的态度没有软化。

美国务院发言人普萨基（Jen Psaki）称，尽管美国承认有必要让来自阿萨德政府的代表参加谈判，但绝不会是阿萨德本人，国务卿克里也没有做此暗示

“我们依然认为……叙利亚的未来不需要阿萨德，”普萨基告诉记者。

普萨基称，除了欧洲和阿拉伯盟友外，美国还在与阿萨德的亲密盟友俄罗斯进行“诸多对话”。

当被问及美国是否正在通过联合国等第三方开展相关的外交努力时，她说道：“目前没有这种行动。也没有将要开始的这种行动。”

普萨基称，美国愿意更多听取俄罗斯有关召开新一轮叙利亚谈判的提议，但指出她无法预测这能否产生一个“推动局势向前发展的结果。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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