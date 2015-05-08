美军开始培训叙利亚战斗人员 以抗击“伊斯兰国”

路透华盛顿/伊斯坦布尔5月7日（记者 Phil Stewart/Dasha Afanasieva） - 美国国防部周四称，美国已启动培训叙利亚战斗人员以抗击“伊斯兰国”武装的项目。

美国国防部长卡特称，该项目起步规模较小，首批参加培训的只有90名叙利亚人。这些人会被支付薪水，返回战场后还可望获得某些支持。

约旦政府发言人称，该培训项目几天前在约旦启动。美国和中东的消息人士告诉路透，很快会在土耳其启动相关培训。

叙利亚反抗武装及美国国会成员对该项目持怀疑态度，一些美国议员认为该项目规模太小、进展太慢。五角大楼预计，要培训并武装逾1.5万名叙利亚反对派力量，需要三年时间。

卡特承认，至少可能还需要几个月的时间，才能对首批受训的90人进行部署。他称推进该项目时非常谨慎，一定程度上是为了遏制受训者未来有侵犯人权行为的风险。

他在记者会上称，对首批受训的人选进行过非常仔细的审查。

奥巴马政府称，该项目的唯一针对目标就是“伊斯兰国”武装。但批评人士指出，就算理论上对相关风险进行了规避，也难以抵挡叙利亚内战的现实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。