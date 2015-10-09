美官员称俄向叙利亚发射的导弹在伊朗坠毁

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿/莫斯科10月8日 - 美国未具名官员称，周三从里海一艘战舰上向叙利亚发射的四枚俄罗斯巡航导弹坠毁在伊朗境内。俄罗斯则坚持称导弹击中了叙利亚境内目标。
白宫拒绝就前述美国官员的说法置评，美国国务院称无法予以证实。
美国电视台率先报导了关于俄罗斯导弹坠毁的消息，俄罗斯国防部则否认有任何导弹未击中目标。
“与CNN不同，我们不引用匿名消息来源，”俄罗斯国防部说，“我们展示的是我们火箭发射及其击中目标的证据。”
俄罗斯之前展示了其导弹飞越伊朗和伊拉克的图像。
俄罗斯方面称其导弹击中了叙利亚境内的“伊斯兰国”目标，美国官员则对此持有异议。
俄罗斯称与西方打击极端主义势力的目标一致，但有叙利亚境内作战人员和西方国家指责俄罗斯打击目标锁定叙利亚反抗力量，以支持叙利亚总统阿萨德。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。