版本:
中国
时事要闻 | 2015年 11月 4日 星期三 10:39 BJT

美国称俄罗斯邀请叙利亚反对派赴俄会谈为时过早

路透华盛顿11月3日 - 美国国务院周二称，俄罗斯政府邀请叙利亚反对派前往俄罗斯参加谈判为时过早。

俄罗斯媒体报导称，叙利亚政府官员和叙利亚反对派成员可能将于下周在莫斯科会面。

“我们认为时机还不成熟。”美国务院发言人杜鲁道（Elizabeth Trudeau）说。

杜鲁道表示，未来会有合适的时机，但眼下参与推动外交途径解决叙利亚危机的各国应将重点放在上周维亚纳会谈达成的共识上。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐