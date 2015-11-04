美国称俄罗斯邀请叙利亚反对派赴俄会谈为时过早

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月3日 - 美国国务院周二称，俄罗斯政府邀请叙利亚反对派前往俄罗斯参加谈判为时过早。
俄罗斯媒体报导称，叙利亚政府官员和叙利亚反对派成员可能将于下周在莫斯科会面。
“我们认为时机还不成熟。”美国务院发言人杜鲁道（Elizabeth Trudeau）说。
杜鲁道表示，未来会有合适的时机，但眼下参与推动外交途径解决叙利亚危机的各国应将重点放在上周维亚纳会谈达成的共识上。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。