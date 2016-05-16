美官员称“伊斯兰国”处防守态势 占据地盘正在缩小

路透安曼5月15日（记者 Suleiman Al-Khalidi） - 打击“伊斯兰国”联盟美国总统特别代表麦格克（Brett McGurk）周日称，“伊斯兰国”自一年前占领伊拉克城市拉马迪后一直没有取得重大进展，而美国领导的联盟得到了精确情报和当地力量的帮助。拉马迪已于去年12月获得解放。

麦格克在安曼的新闻发布会上称，“伊斯兰国”“正在退缩，他们大体上处于防守态势”。

“伊斯兰国”控制着伊拉克的摩苏尔和叙利亚的拉卡，并且正在被证实在海外也可能构成威胁：该组织声称对去年11月的巴黎袭击事件和3月的布鲁塞尔袭击事件负责。

麦格克称，美国领导的联盟夺回摩苏尔和拉卡的行动正在取得进展。

“我们几乎每天都在摩苏尔实施精准打击。”他补充说。“有持续不断的协同压力。”

麦格克称，“伊斯兰国”在摩苏尔的主要广场进行公开处决，还全面压制该市的互联网服务，这表明该组织紧张不安。

麦格克还称，通过数据获得的宝贵情报以及美国特种部队去年在叙利亚东部一次突袭行动中获得情报，帮助联军在拉卡更好地打击“伊斯兰国”目标。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

麦格克称，联军在近期的一次行动中，探明了“伊斯兰国”在摩苏尔的资金存放地并实施了打击，“除掉了他们库房中的数亿美元”。