美德在叙政治解决方案是否包括阿萨德问题上存在分歧

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔/柏林3月18日（记者 Nick Tattersall/Stephen Brown） - 据美国的一位大使称，美国仍希望协商达成的叙利亚政治解决方案将叙总统阿萨德排除在外。但德国表示，可能仍有必要与叙利亚政府进行谈判。
德国外长施泰因迈尔周三主持召开了打击“伊斯兰国”武装的国际联盟会议，美国特使约翰·艾伦（John Allen）参加了会议。在如何对待阿萨德政府问题上，施泰因迈尔与艾伦似乎存在分歧。
美国国务卿克里近期称，美国将不得不与阿萨德谈判。这引起希望阿萨德下台的美国中东盟友的担心。美国国务院后来称，克里具体指的并非阿萨德，美方绝不会与阿萨德谈判。
艾伦周三称，阿萨德不具备作为统治者的合法性。
“艾伦将军重申，美方对阿萨德的立场没有改变，”美国驻土耳其大使馆在会议后发表声明称。
“美方认为，他（阿萨德）已失去了所有统治的合法性，他统治下的叙利亚局势导致伊斯兰国和其他恐怖组织抬头，我方继续寻求的协商解决叙利亚冲突的政治方案最终不会将阿萨德包括在内。”
但《南德意志报》（Sueddeutsche Zeitung）援引施泰因迈尔的话称：“结束（叙利亚）暴力活动的唯一途径是经过谈判达成政治解决方案，即使这需要与阿萨德政府谈判。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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