美国称俄罗斯邀请叙利亚反对派赴俄会谈为时过早

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月3日 - 美国国务院周二称，俄罗斯政府邀请叙利亚反对派前往俄罗斯参加谈判为时过早。
俄罗斯媒体报道称，叙利亚政府官员和叙利亚反对派成员可能将于下周在莫斯科会面。
“我们认为时机还不成熟。”美国务院发言人杜鲁道（Elizabeth Trudeau）说。
杜鲁道表示，未来会有合适的时机，但眼下参与推动外交途径解决叙利亚危机的各国应将重点放在上周维亚纳会谈达成的共识上。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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