美国敦促叙利亚反对派参加日内瓦和谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月27日 - 美国国务院周三称，叙利亚反对派应抓住历史契机参与定于周五在日内瓦召开的和平谈判，且不应提出参会的前提条件。

“（叙利亚）反对派团体面临一次历史契机，可前往日内瓦提出严肃实际的方案，以实施停火协议、人道主义救援与其他建立信任的措施。他们不应设置参会的先决条件，”美国务院发言人唐纳（Mark Toner）表示。

“我们认为，应抓住这次机会测试（叙利亚）政权的意愿与意图，并向全世界表明哪方认真对待叙利亚潜在的和平政治过渡，以及哪方不认真对待，”他在新闻发布会上表示。

叙利亚反对派周三推迟了在沙特举行的会议，称他们正等待联合国回应他们的要求。

日内瓦和谈的准备工作已从周一推迟至周五，并遭遇了各种问题困扰，包括有关谁应代表叙利亚反对派的争议。

“叙利亚人民期待这次（和谈）进程，他们需要看到希望的曙光，即他们不会注定无限期活在冲突当中，”唐纳说道：“启动这些会谈迫在眉睫。”（完）