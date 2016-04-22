美国政府围绕普京在叙意图的内部分歧加深

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月22日 - 俄罗斯总统普京是否真正支持结束叙利亚内战，抑或只是利用和谈掩盖对叙总统阿萨德的重新支持，美国政府内部对此存在争议，而俄罗斯近期在叙利亚的最新军事举动加剧了这种分歧。

多位美国官员告诉路透，俄罗斯已调整阿勒颇附近的火炮位置。匿名的美国官员称，尽管3月撤出了一些固定翼飞机，但俄罗斯通过部署先进的武装直升机增强在叙利亚的军事力量，并恢复了对叙利亚温和反对派的空袭。

俄罗斯的举动促使一些美国官员警告称，未能就此回应可能会被俄罗斯视为美国怯懦的又一迹象。这些官员称，这可能鼓励俄罗斯通过更具挑衅性的空中和海上军事行动来逐步升级对美国及其盟军的挑战。

他们亦称，美国未能作出回应可能进一步损害华府与沙特及其他海湾国家以及华府与土耳其的关系。

他们称，解决之道在于美国通过第三方国家向叙境内输送更多反坦克导弹和榴弹发射器，以加强对叙利亚温和反对派的支持。

但这些官员称，国家安全顾问苏珊·赖斯（Susan Rice）等其他官员拒绝美国对叙利亚的介入有任何重大升级。

“赖斯令人扫兴，”一位熟悉这次内部辩论的人士说道。

奥巴马自己一直不愿意加强美国对叙利亚战争的介入，他去年10月称华府不会被卷入与俄罗斯的“代理战争”。奥巴马政府更多专注于敦促各方将打击矛头对准“伊斯兰国”组织。

白宫拒绝就任何有关叙利亚或普京意图的内部辩论发表评论。

自俄罗斯去年9月意外派兵支持阿萨德以来，美国和其他西方国家就一直难以读懂普京的意图。

普京3月突然宣布从叙利亚部分撤军以及其他措施也让西方决策者摸不着头脑。（完）