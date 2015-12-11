美官员称“伊斯兰国”的石油很多卖给了叙政府 一些流入土耳其

路透伦敦12月10日（记者 Guy Faulconbridge/Jonathan Saul） - 美国财政部官员舒宾（Adam Szubin）周四称，“伊斯兰国”通过石油交易获利逾5亿美元，他们的大部分石油卖给了叙利亚政府，部分流入土耳其。

舒宾称，“伊斯兰国”每月售出多达4,000万美元的石油，这些石油然后被装入卡车运走。这是最详细的公开解释“伊斯兰国”石油交易的说法之一。

“‘伊斯兰国’正在向阿萨德政府出售大量的石油。”舒宾在伦敦查塔姆研究所（Chatham House）称。舒宾为美国财政部负责恐怖主义及金融情报事务的代理次长。

“双方相互残杀，同时还在进行金额庞大的交易。”舒宾指的是叙利亚政府与“伊斯兰国”。

他称，“大量”的“伊斯兰国”石油处于阿萨德的控制下，部分被用在该组织控制的地区，有一些进入库尔德地区，还有一些则流入土耳其。

“有些（石油）正通过边境进入土耳其。”舒宾被问及相关资金轨迹的详情时说道。

舒宾称，不清楚一个月4,000万美元的预估是否可能在一年内成倍增加。他在准备发表的讲话中称，“伊斯兰国”已通过石油交易获利逾5亿美元，但未提供更具体的时间段。（完）