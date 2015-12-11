美官员称“伊斯兰国”的石油很多卖给了叙政府，一些流入土耳其

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月10日 - 美国财政部官员舒宾（Adam Szubin）周四称，“伊斯兰国”通过石油交易获利逾5亿美元，他们的大部分石油卖给了叙利亚政府，部分流入土耳其。
舒宾称，“伊斯兰国”每月售出多达4,000万美元的石油，这些石油然后被装入卡车运走。这是最详细的公开解释“伊斯兰国”石油交易的说法之一。
“‘伊斯兰国’正在向阿萨德政府出售大量的石油。”舒宾在伦敦查塔姆研究所（Chatham House）称。舒宾为美国财政部负责恐怖主义及金融情报事务的代理次长。
“双方相互残杀，同时还在进行金额庞大的交易。”舒宾指的是叙利亚政府与“伊斯兰国”。
他称，“大量”的“伊斯兰国”石油处于阿萨德的控制下，部分被用在该组织控制的地区，有一些进入库尔德地区，还有一些则流入土耳其。
“有些（石油）正通过边境进入土耳其。”舒宾被问及相关资金轨迹的详情时说道。
舒宾称，不清楚一个月4,000万美元的预估是否可能在一年内成倍增加。他在准备发表的讲话中称，“伊斯兰国”已通过石油交易获利逾5亿美元，但未提供更具体的时间段。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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