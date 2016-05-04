欧洲智库称叙利亚战争可能引发国家间对抗

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透迪拜5月4日 （记者 Sami Aboudi） - 欧洲一家智库周三称，外部势力越来越介入叙利亚冲突，使得其演变成一场“代理人战争”（proxy war），而介入的外部势力之间无意间发生对抗的风险上升。
叙利亚冲突的两方都有外国介入，俄罗斯与伊朗部署力量支持叙总统阿萨德，而美国、土耳其和沙特则向叙利亚反对派提供武器、资金和政治支持。
智库“欧洲领导力特别小组”（European Leadership Task Force）周三发布报告，回顾去年11月土耳其击落一架俄罗斯战机一事，并呼吁所有国家避免可能被误解为直接攻击他国武装的行为。
“据联合国叙利亚独立国际调查委员会最近的报告，（叙利亚）冲突已演变成‘一场由错综复杂的联盟网络从海外操纵的、有多方参与的代理人战争。”报告写道。
“而近几个月，这场代理人战争变成国家间直接冲突的风险上升。”该智库表示。该智库的专家包括俄罗斯前决策官员，以及欧洲的前部长和防务规划人士。
“俄罗斯苏-24战机遭击落，表明发生直接对抗不再是不可想象之事，而代价可能是灾难性的。”
报告称，3月达成叙利亚停火协议后，发生意外冲突的风险下降。
但报告称，有些国家似乎认为他们仍有在叙利亚采取强硬单边行动的空间，因认定“另一方”将避免真的发生对抗。
“这种假设可能被证明是错误的。”报告说道。介入叙利亚战争的各国对各自盟友的控制力有限，而一些力量可能想要将其赞助国推向国家间对抗的方向。
“总之，一场意外、一个军事事件或者一项未经授权的行动就可能引发一场冲突，尤其是在缺乏有效沟通渠道的情况下。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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