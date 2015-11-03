俄罗斯援助叙利亚10万吨小麦 俄农业部已确认

路透阿布扎比/汉堡11月3日 - 熟悉情况的消息人士周二称，俄罗斯已经向叙利亚提供了约10万吨小麦作为援助。俄新社报导称，俄罗斯农业部长Alexander Tkachev已确认本次援助。

叙利亚内战已经进入第五个年头，尽管收成和价格都高过去年，当地农民向政府出售的小麦数量却减少了。这提高了当地的进口供应需求。

“这些小麦是依照人道主义援助框架提供给叙利亚人民的，”一名政府消息人士称。

另一名了解这宗交易的消息人士称，这批小麦已经抵达叙利亚，政府已经接收了。

一名欧洲交易员称，这是8月达成的交易，并表示交易量是12万吨。（完）