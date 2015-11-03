俄罗斯援助叙利亚10万吨小麦 俄农业部已确认

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透阿布扎比/汉堡11月3日 - 熟悉情况的消息人士周二称，俄罗斯已经向叙利亚提供了约10万吨小麦作为援助。俄新社报导称，俄罗斯农业部长Alexander Tkachev已确认本次援助。
叙利亚内战已经进入第五个年头，尽管收成和价格都高过去年，当地农民向政府出售的小麦数量却减少了。这提高了当地的进口供应需求。
“这些小麦是依照人道主义援助框架提供给叙利亚人民的，”一名政府消息人士称。
另一名了解这宗交易的消息人士称，这批小麦已经抵达叙利亚，政府已经接收了。
一名欧洲交易员称，这是8月达成的交易，并表示交易量是12万吨。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。