俄罗斯援助叙利亚10万吨小麦 俄农业部已确认

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透阿布扎比/汉堡11月3日 - 熟悉情况的消息人士周二称，俄罗斯已经向叙利亚提供了约10万吨小麦作为援助。俄新社报道称，俄罗斯农业部长Alexander Tkachev已确认本次援助。
叙利亚内战已经进入第五个年头，尽管收成和价格都高过去年，当地农民向政府出售的小麦数量却减少了。这提高了当地的进口供应需求。
“这些小麦是依照人道主义援助框架提供给叙利亚人民的，”一名政府消息人士称。
另一名了解这宗交易的消息人士称，这批小麦已经抵达叙利亚，政府已经接收了。
一名欧洲交易员称，这是8月达成的交易，并表示交易量是12万吨。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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