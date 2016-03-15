联合国特使德米斯图拉称将乐见女性当选叙利亚总统

路透日内瓦3月14日 （记者 Tom Miles） - 联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）周一称，他乐见女性或许可以当选叙利亚总统。

叙利亚政府已表示，不会在叙利亚问题和谈上讨论总统选举问题，但德米斯图拉已建议叙利亚在18个内举行总统大选。叙利亚问题和谈周一开始。

德米斯图拉在新闻发布会上表示，政治过渡是“所有问题的根本”，将成为和谈的焦点。

被问及他是否乐于看到女性当选叙利亚总统时，德米斯图拉对路透表示：“我很乐意。”

德米斯图拉的发言人Ahmad Fawzi之后迅速表示，任何选举的结果完全是叙利亚人民的事情。（完）