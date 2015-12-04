与“伊斯兰国”有关的叙利亚人入境泰国 计划袭击俄目标

路透曼谷12月4日 （记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国警方在一份外泄的文件中援引俄罗斯联邦安全局的信息称，与“伊斯兰国”有关联的10名叙利亚人10月进入泰国，计划袭击俄罗斯目标。

文件中，泰国皇家警察总署情报部（Special Branch）敦促加强“俄罗斯当局关切的目标区域”周围的安全，包括与盟国有关的场所。这些盟国参与了打击叙境内的“伊斯兰国”。

俄罗斯9月30日开始空袭叙利亚，并在近几周加强了空袭。俄罗斯一架客机10月坠毁于埃及，机上224人全部遇难，“伊斯兰国”在埃及的一个下属组织宣称对此负责。

两名高级警官对路透表示，情报部将上述文件发给了其他警察部门。泰国皇家警察总署情报部负责处理国家安全事务。

情报部的警察在文件中称，来自俄罗斯的情报警告称，上述10名叙利亚人于10月15日至10月31至入境泰国。该文件日期为11月27日，标注为“紧急”。这份文件周四在社交媒体上流传。

“这份文件是真的。我们从情报部收到过，”上述两名处理国际犯罪问题的警官之一向路透表示。因为事情敏感，他拒绝透露姓名。

“现在我必须处理这事，”他说道。“俄罗斯和泰国警方最初的交流是口头进行的。我不知道文件是如何外泄的。”

情报部称，上述叙利亚嫌疑人中有四人前往海滨城市芭堤雅，两人前往普吉岛，两人前往曼谷，另外两人的目的地不明。

警方没有透露这些叙利亚嫌疑人的身份。（完）