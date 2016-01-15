土耳其展开报复行动 袭击“伊斯兰国”据点

路透安卡拉1月14日（记者 Ercan Gurses） - 土耳其总理达武特奥卢周四称，土耳其坦克及大炮在过去48小时对“伊斯兰国”在叙利亚及伊拉克境内的据点进行了轰炸，200名该组织成员在轰炸中死亡；这一行动是对伊斯坦布尔发生的自杀式炸弹袭击进行的报复。

伊斯坦布尔周二发生自杀式炸弹袭击事件，一名以叙利亚难民身份进入土耳其的“伊斯兰国”袭击者在伊斯坦布尔的一个热门旅游景点引爆炸弹，造成10名德国游客死亡，另有一些外国人受重伤。

达武特奥卢称，土耳其必要时还会对激进的逊尼派武装力量进行空袭，在把他们赶出边境前土耳其是不会屈服的。

“周二袭击事件发生后……（我们）向叙利亚和伊拉克境内的‘伊斯兰国’据点发射了近500枚火炮和坦克炮弹。”达武特奥卢在安卡拉的土耳其大使会议上称。

“包括所谓地区头目在内的近200名‘伊斯兰国’成员在过去48小时内被消灭。今后，针对土耳其的任何威胁都将受到这样的惩罚。”

达武特奥卢称，土耳其的袭击以伊拉克北部巴希卡（Bashiqa）周边的“伊斯兰国”据点为目标。

越境进入叙利亚进行袭击的目标是“伊斯兰国”占据的Marea镇附近的一个地区，该地区据土耳其边境20公里。

“我们对这些据点的地面袭击仍在继续，必要时我们的空军也会加入。”达武特奥卢称。（完）