专访：土耳其称希望在叙利亚实施地面行动 但联盟内部尚未达成共识

路透安卡拉2月16日 （记者 Tulay Karadeniz/Ece Toksabay） - 土耳其外交部长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）对路透表示，土耳其、沙特与一些欧洲盟国希望在叙利亚部署地面部队，但联盟尚未就此达成共识，也未对相关策略进行认真探讨。

俄罗斯在叙利亚的空袭帮助叙利亚军队推进至距离土耳其边境不到25公里的地方，与此同时被土耳其视为敌对叛乱分子的库尔德民兵武装也取得了进展，这加剧了土耳其的紧迫感。

恰武什奥卢称，任何行动都不能只让地区国家来执行。

“一些国家，如土耳其、沙特和其他一些欧洲国家曾表示，地面行动是有必要的……但若期望仅由沙特、土耳其和卡塔尔来采取这种行动，这既不正确，亦不现实，”他接受采访时称。

“若要采取这种行动，必须联合实施，正如（联盟的）空袭行动那样，”他说道。

迄今为止，除了少量的特种部队之外，美国已排除向叙利亚派出地面部队的可能性。

但沙特和阿联酋等逊尼派海湾国家曾表示，若华府带头行动，他们已准备好派出地面部队，作为打击“伊斯兰国”国际联盟的一部分。

恰武什奥卢称，土耳其已一再建议，除空袭行动之外，在叙利亚需要一个更全面的策略，但美国为首的联盟没有对此进行认真探讨。

“当然得有空袭，但亦需要地面行动。我在每次会议上都表明……空袭无法摧毁或者阻止‘伊斯兰国’，”他说道。

“联盟尚未认真探讨这种地面行动事宜。有些国家表示反对，有些国家不会参与但表示希望土耳其或者另一个国家来做”。（完）