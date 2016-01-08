土耳其召见伊朗大使 就伊媒体指责埃尔多安报导表示不满

路透安卡拉1月7日（记者 Ece Toksabay） - 土耳其周四召见伊朗驻本国大使，要求伊朗媒体报导停止将什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）被处决与土耳其总统埃尔多安上周访问沙特联系在一起。

“我们强烈谴责与伊朗官方机构有关联的媒体在报导中将我们总统近期访问沙特与该国处决（囚犯）联系在一起的做法。”土耳其外交部在声明中称。

声明还谴责了直接指责埃尔多安的言论，称相关报导旨在向伊朗民众塑造埃尔多安的负面形象。

“我方向伊朗大使强调，袭击沙特驻德黑兰大使馆以及驻马什哈德领事馆的做法完全不可接受，令人费解。”声明称。

上周，埃尔多安对沙特进行了为期两天的正式访问，他在访问期间与沙特国王萨勒曼举行会谈，就叙利亚危机以及两国能源合作等事项进行磋商。（完）