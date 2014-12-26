土耳其与伊拉克将加强合作 共同打击“伊斯兰国”

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透安卡拉12月25日（记者 Gulsen Solaker） - 土耳其和伊拉克周四承诺要加强军事合作，打击“伊斯兰国”极端逊尼派武装分子。土伊两国均对“伊斯兰国”的攻势感到担忧。
土耳其已在伊拉克北部训练库尔德自由战士，协助他们打击已控制土耳其和叙利亚两国部分领土的“伊斯兰国”叛乱分子。
一些大规模战斗非常靠近土耳其边界，土耳其已成为逃离伊斯兰国控制的数千人的避难所。
土耳其总理达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）在与伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）的联合新闻发布会上称，土耳其准备与伊拉克合作，并扩大军事援助。
阿巴迪暗示，土耳其也可能向伊拉克提供武器。阿巴迪是自前总理马利基2010年访问土耳其后，首位访问土耳其的伊拉克总理。
阿巴迪说：“在土耳其提供给我们武器的帮助下，我们正在做一些准备工作。”
北约成员国土耳其上月开始训练伊拉克库尔德自由战士，并称还可能会扩大到向伊拉克国民卫队提供训练。土耳其与伊拉克和叙利亚有合计长达1,200公里的边境线。
达武特奥卢说：“国防部将更加详细地研究这一议题。我们已经在军事训练方面提供了支持，并准备在这些方面再进一步提供我们所能给予的援助。”（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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