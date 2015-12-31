（重发）土耳其逮捕两名“伊斯兰国”成员 二人涉嫌策划在安卡拉制造袭击

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
（删除内文第二段的赘字。）
路透安卡拉12月30日 - 土耳其一名政府官员称，警方周三逮捕两名“伊斯兰国”成员，二人涉嫌策划新年前夜在安卡拉实施自杀式袭击。
这名官员告诉路透，这两名男子从叙利亚进入土耳其，据信他们策划在安卡拉市中心的克泽拉依广场（Kizilay Square）实施袭击。每年都会有许多人聚集在克泽拉依广场庆祝新年到来。
警方反恐部门的发言人拒绝置评。
土耳其与叙利亚有长达900公里的边境线，叙利亚一方的部分边境地区被“伊斯兰国”控制。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
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