土耳其警方称“伊斯兰国”可能在凯末尔诞辰日发动袭击--媒体

路透伊斯坦布尔5月17日 - 土耳其官媒称，土警方发布全国范围警告，称“伊斯兰国”可能在周四的国家假日发动袭击，土耳其的军事设施可能成为袭击目标。

“伊斯兰国”和库尔德武装分子近几个月在土耳其发动了炸弹袭击，这引发对叙利亚冲突溢出效应的担忧。

土军方加强了对“伊斯兰国”的打击。土耳其和美国主导的联军近期在叙利亚北部展开的炮击和空袭中杀死了数十名“伊斯兰国”武装分子。

土耳其阿纳多卢通讯社报导称，土警方向全国81个省警察机构发出警告，称“伊斯兰国”“认为土耳其士兵和警察是异教徒，与之作战并杀死他们是可允许的”。

土警方呼吁重新评估5月19日庆祝活动的安全措施。5月19日是土耳其奠基人凯末尔的诞辰，也该国法定假期“青年与体育节”（Youth and Sports Day）。

土警方称，军事和警察机构以及公众建筑尤其可能成为袭击目标。有媒体报导称，凯末尔位于安卡拉的陵寝Anitkabir可能遭袭。（完）