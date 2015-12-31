土耳其逮捕两名“伊斯兰国”成员 二人涉嫌策划在安卡拉制造袭击

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉12月30日 - 土耳其一名政府官员称，警方周三逮捕两名“伊斯兰国”成员，二人涉嫌策划新年前夜在安卡拉实施自杀式袭击。

这名官员告诉路透，这两名男子从叙利亚进入土耳其，据信他们策划在安卡拉市中心的克泽拉依广场（Kizilay Square）实施袭击。每年都会有许多人聚集在克泽拉依广场庆祝新年到来。

警方反恐部门的发言人拒绝置评。

土耳其与叙利亚有长达900公里的边境线，叙利亚一方的部分边境地区被“伊斯兰国”控制。(完)