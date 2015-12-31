土耳其逮捕两名“伊斯兰国”成员 二人涉嫌策划在安卡拉制造袭击

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉12月30日 - 土耳其一名政府官员称，警方周三逮捕两名“伊斯兰国”成员，二人涉嫌策划新年前夜在安卡拉实施自杀式袭击。
这名官员告诉路透，这两名男子从叙利亚进入土耳其，据信他们策划在安卡拉市中心的克泽拉依广场（Kizilay Square）实施袭击。每年都会有许多人聚集在克泽拉依广场庆祝新年到来。
警方反恐部门的发言人拒绝置评。
土耳其与叙利亚有长达900公里的边境线，叙利亚一方的部分边境地区被“伊斯兰国”控制。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。