土耳其警方称“伊斯兰国”可能在凯末尔诞辰日发动袭击--媒体

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔5月17日 - 土耳其官媒称，土警方发布全国范围警告，称“伊斯兰国”可能在周四的国家假日发动袭击，土耳其的军事设施可能成为袭击目标。
“伊斯兰国”和库尔德武装分子近几个月在土耳其发动了炸弹袭击，这引发对叙利亚冲突溢出效应的担忧。
土军方加强了对“伊斯兰国”的打击。土耳其和美国主导的联军近期在叙利亚北部展开的炮击和空袭中杀死了数十名“伊斯兰国”武装分子。
土耳其阿纳多卢通讯社报导称，土警方向全国81个省警察机构发出警告，称“伊斯兰国”“认为土耳其士兵和警察是异教徒，与之作战并杀死他们是可允许的”。
土警方呼吁重新评估5月19日庆祝活动的安全措施。5月19日是土耳其奠基人凯末尔的诞辰日，也该国法定假期“青年与体育节”（Youth and Sports Day）。
土警方称，军事和警察机构以及公众建筑尤其可能成为袭击目标。有媒体报导称，凯末尔位于安卡拉的陵寝Anitkabir可能遭袭。（完）(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。