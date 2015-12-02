北约盟国拟采取行动以加强土耳其的防空力量

路透布鲁塞尔12月1日（记者 Robin Emmott/Sabine Siebold/Arshad Mohammed） - 官员们周二称，北约盟国计划派巡逻机和部署导弹系统，以加强与叙利亚接壤的土耳其边境的防空力量。此前土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机。

北约国家就俄罗斯入侵土耳其领空寻求安抚土耳其，而美国和德国决定撤走爱国者导弹发射台也让其他盟国有机会填补该空缺。

美国和德国是在几周前宣布上述决定的，加上俄罗斯9月开始意外干预叙利亚，这些因素促使北约国家向土耳其提供更多空军支援。

“我们必须全面动用我们的力量，来应对北约南翼的威胁。”在布鲁塞尔参加北约外长会议的立陶宛外长Linas Linkevicius对路透说。

“我们必须支持我们的盟国土耳其。”他说道。

与会的外长们在声明中称，土耳其与叙利亚和伊拉克接壤的边境地区“高度不稳定”，他们承诺加强土耳其的防空力量。

“我们依然决心……继续制定更多的北约保证措施，盟友们正在准备其他可能的帮助。”与会的外长们称。（完）