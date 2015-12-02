北约盟国拟采取行动以加强土耳其的防空力量

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透布鲁塞尔12月1日（记者 Robin Emmott/Sabine Siebold/Arshad Mohammed） - 官员们周二称，北约盟国计划派巡逻机和部署导弹系统，以加强与叙利亚接壤的土耳其边境的防空力量。此前土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机。
北约国家就俄罗斯入侵土耳其领空寻求安抚土耳其，而美国和德国决定撤走爱国者导弹发射台也让其他盟国有机会填补该空缺。
美国和德国是在几周前宣布上述决定的，加上俄罗斯9月开始意外干预叙利亚，这些因素促使北约国家向土耳其提供更多空军支援。
“我们必须全面动用我们的力量，来应对北约南翼的威胁。”在布鲁塞尔参加北约外长会议的立陶宛外长Linas Linkevicius对路透说。
“我们必须支持我们的盟国土耳其。”他说道。
与会的外长们在声明中称，土耳其与叙利亚和伊拉克接壤的边境地区“高度不稳定”，他们承诺加强土耳其的防空力量。
“我们依然决心……继续制定更多的北约保证措施，盟友们正在准备其他可能的帮助。”与会的外长们称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。