独家：北约同意派飞机和船舰以加强土耳其空防

路透布鲁塞尔12月18日（记者 Robin Emmott） - 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）称，北约盟国周五同意向土耳其派飞机和船舰，以加强该国与叙利亚接壤的边境地区的空防。

外交人士称，该计划的部分目的是避免更多的俄罗斯飞机被击落事件发生。

斯托尔滕贝格对路透称，驻北约的大使批准了该计划，他们目前必须就向土耳其派何种军事资产作出决定。他还强调，这是一项防御措施。

“鉴于该地区局势不稳，我们同意了针对土耳其的一系列保障措施。”斯托尔滕贝格说。斯托尔滕贝格对俄罗斯在叙利亚的军事干预以及该国侵犯他国领空事项只字未提。

北约外交官及军事专家称，鉴于土耳其已拥有强大的空军，北约此举会将土耳其击落俄罗斯战机事件的重演风险降至最低。

相关措施会在未来数周具体成型，将包括北约部署AWACS侦察机，以及斯托尔滕贝格所称的“加强空中巡逻、增加包括海上巡逻机在内的海军存在”等措施。

相关船舰将由正在地中海东部演习的德国和丹麦舰艇提供。

当被问及这是否与比土耳其以往展示的更谨慎的方式管理土耳其领空有关时，斯托尔滕贝格称：“这会令我们更好的了解局势……更透明，更具有可预测性，将有助于稳定该地区局势，也有助于缓解紧张局势。”（完）