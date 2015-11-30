土总统称巴黎气候峰会是修复土俄关系契机

路透伊斯坦布尔11月28日 - 土耳其总统埃尔多安周六称，巴黎气候峰会可能是修复土俄关系的契机。之前土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机。

埃尔多安曾表示，土耳其不会就击落俄战机一事道歉。俄罗斯总统普京因此拒绝就这起事件与埃尔多安联系。

作为报复，俄罗斯宣布对土耳其实施经济制裁，并取消了对土耳其公民的免签待遇。

“我们对近期事件深感悲伤。”埃尔多安发表电视讲话时称。但他并未像俄罗斯要求的那样作出道歉。

埃尔多安曾称，俄罗斯应当向土耳其道歉，因为俄罗斯飞机侵犯了土耳其领空。

“国际气候峰会将于周一在巴黎举行，这可能成为修复我们同俄罗斯关系的契机。对抗不会给任何一方带来快乐。俄罗斯对土耳其很重要，同样地，土耳其对俄罗斯也很重要。”埃尔多安称。（完）