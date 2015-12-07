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时事要闻 | 2015年 12月 7日 星期一 09:56 BJT

土耳其称俄军舰士兵挥舞火箭发射器 指责俄方挑衅

路透伊斯坦布尔12月6日 - 土耳其周日指责俄罗斯“挑衅”，称一艘俄罗斯海军船舰经过伊斯坦布尔时，甲板上一名士兵肩扛火箭发射器。

土耳其上月在土叙边境附近击落一架俄罗斯战机，此后土俄关系急剧恶化。

土耳其NTV新闻频导播放相关照片，称照片显示俄罗斯“Caesar Kunikov”登陆舰周六行经博斯普鲁斯海峡（Bosphorus Strait）时，甲板上一名士兵挥舞着火箭发射器。报导称，这艘船舰据信前往叙利亚。

据Hurriyet新闻网站报导，土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）对记者称：“俄罗斯军舰经过时，舰上一名俄罗斯士兵展示火箭发射器或类似物体的情况，是挑衅行为。”

“如果我们发现情况构成威胁，我们将作出必要的回应。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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