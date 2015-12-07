土耳其称俄军舰士兵挥舞火箭发射器 指责俄方挑衅

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伊斯坦布尔12月6日 - 土耳其周日指责俄罗斯“挑衅”，称一艘俄罗斯海军船舰经过伊斯坦布尔时，甲板上一名士兵肩扛火箭发射器。
土耳其上月在土叙边境附近击落一架俄罗斯战机，此后土俄关系急剧恶化。
土耳其NTV新闻频导播放相关照片，称照片显示俄罗斯“Caesar Kunikov”登陆舰周六行经博斯普鲁斯海峡（Bosphorus Strait）时，甲板上一名士兵挥舞着火箭发射器。报导称，这艘船舰据信前往叙利亚。
据Hurriyet新闻网站报导，土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）对记者称：“俄罗斯军舰经过时，舰上一名俄罗斯士兵展示火箭发射器或类似物体的情况，是挑衅行为。”
“如果我们发现情况构成威胁，我们将作出必要的回应。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。