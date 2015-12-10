土耳其总理指责俄罗斯企图在叙进行“种族清洗”

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透伊斯坦布尔12月9日（记者 Nick Tattersall） - 土耳其总理达武特奥卢周三指责俄罗斯企图在叙利亚北部进行“种族清洗”，称俄罗斯试图驱逐当地的土库曼人和逊尼派穆斯林，以保护俄罗斯在该地区的军事利益。
达武特奥卢的言论，可能进一步损害紧张的土俄关系。土耳其近期在土叙边境附近击落一架俄罗斯战机，导致两国关系急剧恶化。
“俄罗斯企图在北拉塔基亚（Latakia）进行种族清洗，以驱逐与叙利亚当局关系不好的所有土库曼人和逊尼派。”达武特奥卢在伊斯坦布尔对外国记者称。
“他们（俄罗斯）想驱逐他们，想在该地区进行种族清洗，这样（叙利亚总统阿萨德的）政权以及俄罗斯在拉塔基亚和塔尔图斯（Tartus）的基地就能得到保护。”达武特奥卢用英语说道。
达武特奥卢称，俄罗斯在叙利亚西北部的阿扎兹（Azaz）地区进行轰炸，意在切断叙利亚反对力量的补给线，这最终会让“伊斯兰国”受益。
土耳其长期以来一直呼吁推翻阿萨德的统治。俄罗斯9月末开始在叙利亚进行直接干预行动，通过空袭支持阿萨德。
俄罗斯的干预产生了意想不到的的后果，特别是土耳其击落俄罗斯战机的事件。土耳其称俄飞机入侵本国领空，俄罗斯对此说法矢口否认。
达武特奥卢称，土耳其愿与俄罗斯合作，以防类似事件再度发生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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